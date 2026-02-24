Размер шрифта
Россиянам объяснили, каким должно быть питание в Великий пост

Иерей Савченко: в пост следует отказаться от продуктов животного происхождения
Lika Mostova/Shutterstock/FOTODOM

Во время Великого поста мирянам следует отказаться от продуктов животного происхождения. При этом меру строгости Сорокоднева верующий может определить как самостоятельно, так и по совету священника. Об этом «Пятому каналу» рассказал иерей храма Святителя Петра, Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко.

Священник подчеркнул, что в пост следует стремиться к полному воздержанию от излишеств. Однако мирянам рекомендуется лишь полностью отказаться от продуктов животного происхождения.

«Больше ничего не следует. Ну а особые строгости в виде отказа от растительного масла в какие-то определенные дни — это уже монашеские дополнительные строгости. Мы не вправе требовать от обычных верующих, чтобы они еще углубляли свой пост», — объяснил Савченко.

По его словам, в период Великого поста важно воздерживаться от употребления мясных и молочных продуктов, а также яиц и рыбы. При этом следует избегать и любимых блюд, даже если в их составе нет ингредиентов животного происхождения.

В 2026 году Великий пост продлится с 23 февраля по 11 апреля. В этот период в храмах читают покаянные молитвы, реже совершают литургию, а духовенство облачается в темные одежды. Пост рассматривается как время покаяния и духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году будет отмечаться 12 апреля.

Ранее россиянам рассказали, как подготовиться к Великому посту.
 
