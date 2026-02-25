Размер шрифта
Врач рассказала о симптомах астигматизма

Врач Левина: симптомы астигматизма заметны при плохом освещении
Shutterstock

Симптомы астигматизма, при котором человек видит предметы размытыми или искаженными из-за неправильного преломления света в глазу, наиболее заметны в условиях плохого освещения, например, вечером за рулем, когда фары и огни кажутся расплывчатыми. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-офтальмолог Мария Левина.

По ее словам, люди с таким нарушением могут путать похожие буквы, сталкиваться с быстрой усталостью глаз, ощущением тяжести, иногда — песка в глазах. Врач уточнила, что слабая степень недуга встречается у многих и обычно не вызывает жалоб, однако, выраженные формы требуют диагностики и коррекции.

«Астигматизм может быть и самостоятельным нарушением, и проявлением других болезней глаза. При кератоконусе, например, роговица истончается и деформируется, а при катаракте изменяется преломление света в хрусталике. Современная офтальмология предлагает широкий выбор методов коррекции: очки, контактные линзы с торической коррекцией, а также хирургические технологии, позволяющие полностью избавиться от дефекта. Главное — не затягивать с визитом к врачу при появлении симптомов», — пояснила Левина.

Она добавила, что профилактики врожденных форм астигматизма не существует. Для снижения риска приобретенного, связанного с травмами глаз, эксперт призвала использовать средства защиты — маски, очки и шлемы при опасных видах деятельности или активном отдыхе.

Врач-офтальмолог клиники 3Z Лидия Садулаева до этого рассказала «Газете.Ru», что астигматизм — патология зрения, которая приводит к тому, что световые лучи рассеиваются и изображение формируется в искаженном виде. Выявить у себя эту проблему самостоятельно можно при помощи специальных тестов, например звезды Сименса.

Ранее россиянам назвали признаки ухудшения зрения у детей.

 
