Назван способ самостоятельно проверить себя на наличие астигматизма

Астигматизм — патология зрения, которая приводит к тому, что световые лучи рассеиваются и изображение формируется в искаженном виде. Выявить у себя эту проблему самостоятельно можно при помощи специальных тестов, например звезды Сименса. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог клиники 3Z Лидия Садулаева.

При астигматизме возникают такие симптомы: предметы имеют нечеткие границы, их форма искажается, трудно определить расстояние между объектами, беспокоят частые головные боли, двоение в глазах даже при малых физических нагрузках и другие.

«Есть ряд простых тестов для самостоятельной диагностики, все

они работают по одному принципу. Нужно отодвинуться от экрана на 1,5-2 метра, затем, поочередно закрывая глаза, посмотреть на специальное изображение, например, так называемую звезду Сименса. В норме картинка не меняется, а если линии мутнеют, расплываются или дублируются, это может говорить о развитии

астигматизма», – рассказала врач.

Однако поставить диагноз и корректно определить степень астигматизма может только специалист. Офтальмолог поинтересуется о случаях астигматизма в семье, а также проведет исследования – визометрию (оценку остроты зрения), компьютерную авторефрактометрию (инструментальное исследование, позволяющее выявить аномалии преломляющегоаппарата глаза), офтальмометрию (измерение радиусов кривизны роговицы с помощью специальных приборов) и другие.

«При выявлении заболевания будет выбран один из трех основных видов коррекции: очки (самый распространенный способ, но используемый только при слабой степени астигматизма), контактные линзы или лазерная коррекция зрения. Последняя считается наиболее эффективным методом коррекции астигматизма, поскольку позволяет исправить его причину – неправильную форму роговицы», – заключила врач.

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