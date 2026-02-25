Врач ответила, какой ужин не навредит фигуре

Правильный ужин поможет не набирать вес, а также поддержит естественные процессы восстановления организма во время сна. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, последний прием пищи должен обеспечивать организм энергией и питательными веществами для ночного восстановления, однако, при этом не приводить к перееданию. Врач советует выбирать легкие блюда, например, тушеные или свежие овощи, нежирное мясо, птицу, рыбу, творог или яйца. Ужин оптимально должен состоять из белка и сложных углеводов, которые медленно усваиваются и помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови. Это могут быть бурый рис, цельнозерновые крупы или овощи с высоким содержанием клетчатки.

«Клетчатка помогает сахару поступать в кровь постепенно, без резких скачков. Благодаря этому организм получает энергию равномерно, в том числе ночью, когда происходят восстановительные процессы. Белок в свою очередь служит строительным материалом: во сне активизируется выработка гормона роста, и организм обновляет клетки. Поэтому ужин из рыбы, индейки, творога или яиц обеспечивает все необходимое для ночной регенерации», — пояснила Соломатина.

Испанский врач общей практики Александр Олмос из Университетской больницы Сон Эспасес до этого говорил, что колбаса, сладости и рафинированные углеводы на ужин могут ухудшать качество сна, поскольку мешают выработке мелатонина и вызывают гормональные и метаболические колебания.

