«Ни деньги, ни подарки»: психолог рассказала, что нужно женщинам для счастья

Чтобы сделать женщину счастливой, недостаточно просто вручить ей подарок – намного важнее обеспечить ее заботой, вниманием и дать почувствовать себя любимой, считает клинический психолог Дарья Сальникова. При этом следует учитывать, что человек – это индивидуальность, поэтому об истинных желаниях можно узнать, только задав прямой вопрос, отметила она в беседе с «Радио 1».

«Все девушки разные, но если мы возвращаемся к старой истине, то человеку нужен человек. И женщине, как бы они ни говорили про деньги и подарки, в первую очередь, нужно внимание. Как и какими способами оно выражается — это уже другой вопрос», — подчеркнула Сальникова.

По ее мнению, главное – дать женщине почувствовать себя любимой и нежной, именно к этому должны стремиться мужчины. Это также равноценно тому, как мужчинам важно чувствовать себя сильными, главными и решительными. В обоих случаях речь идет об ощущении самодостаточности, которое важно для всех людей, заключила психолог.

До этого исследователи провели опрос и выяснили, что для 61,55% россиянок женское счастье — это семья и дети. 49,33% респонденток делают счастливыми любовь и уважение, а 29,63% опрошенных связывают счастье женщины с самореализацией.

