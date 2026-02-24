Россиянам дали советы по соблюдению Великого поста

Великий пост, который проходит у православных христиан до 11 апреля, нельзя сводить только к соблюдению пищевых ограничений, потому что это обедняет его подлинный смысл. Об этом «Москвой 24» напомнил зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Ограничения в еде являются только способом для того, чтобы человек думал о своей душе и покаянии, использовал это время для посещения богослужений, чтения духовной литературы, контроля за своими страстями и их возможным преодолением с благодатной Божьей помощью», — сказал он.

С мнением о том, что диета и соблюдение поста, — это разные понятия, согласилась и врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. По ее словам, меню для поста выполняет функцию периодической разгрузки и позволяет гепатобилиарной системе и кишечнику восстановиться за счет временного изменения рациона.

Врач добавила, что соблюдение поста противопоказано пациентам с метаболическим синдромом, нарушением обмена веществ, людям после инсультов и инфарктов, тем, у кого есть ревматологические заболевания, аллергикам и астматикам.

Глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов до этого говорил, что мирянам во время Великого поста следует отказаться от мяса, яиц, молочных продуктов и частично от рыбы, при этом меру поста следует установить индивидуально со своим священником.

Ранее в РПЦ назвали опасным категорическое неприятие ограничений во время поста.