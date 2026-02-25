Размер шрифта
Врач предупредила, почему поздний отход ко сну вреден для школьников

Врач Суворинова: поздний отход ко сну вреден для школьников
Школьники, которые регулярно не соблюдают режим сна, могут столкнуться с головными болями и проблемами со сном. Об этом «Москве 24» рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ имени Н. И. Пирогова Наталья Суворинова.

Она уточнила, что детям младших классов для восстановления требуется около 10 часов сна, старшеклассникам — не менее восьми часов. По ее словам, им также стоит засыпать до 23:00, потому что гормон сна мелатонин начинает вырабатываться в организме до 00:00. В противном случае в организме детей будет продуцироваться кортизол, из-за чего нервная система начнет работать в режиме стресса. Это может спровоцировать трудности с обучением, запоминанием нового материала и появлением раздражительности.

Врач отметила, что в целом при недостатке сна ребенок больше подвержен стрессам, может страдать от головных болей напряжения и хуже усваивать школьную программу. Для более легкого засыпания она порекомендовала выключать в комнате свет и исключать в это время использование гаджетов.

«Также есть один действенный способ: надо обдать ноги прохладной водой, затем энергично их растереть, надеть шерстяные носки и несколько минут походить по комнате и уже после этого ложиться в постель. Так мы стимулируем приток крови к ногам, а в целом кровообращение немного замедляется, поэтому ребенку становится легче заснуть», – пояснила Суворинова.

Сомнолог и врач Института сна в Мадриде Альба Гарсия Арагон до этого говорила, что определить оптимальную продолжительность сна можно с помощью простого самонаблюдения — по самочувствию и настроению в течение дня. По словам эксперта, главный ориентир — не количество часов сна само по себе, а то, как человек чувствует себя после пробуждения и на протяжении дня.

Ранее пожилым людям подсказали приятный способ улучшить память и сон.

 
