Офтальмолог объяснила, почему на морозе слезятся глаза

Слезотечение на морозе зачастую становится реакцией глаз на холодный и сухой воздух, но в некоторых случаях оно может свидетельствовать о сухости, аллергии и даже воспалительном процессе. Об этом «Известиям» рассказала специалист офтальмологического центра «Зрение» Карина Козина.

Специалист объяснила, что низкая влажность и холодный ветер нарушают стабильность слезной пленки, защищающей поверхность глаза. Морозный воздух ускоряет испарение влаги, из-за чего поверхность глаза пересыхает, а в организме запускается защитный механизм в виде рефлекторного слезотечения.

Офтальмолог подчеркнула, что в холод ощущение сухости может сохраняться даже при обильном слезотечении. При этом дополнительно мороз может спровоцировать спазм слезных путей, из-за чего нарушается отток слезы и она вытекает.

«Обычно это норма, если слезы появляются на морозе или при ветре, а в помещении быстро уменьшаются. При этом нет боли, выраженной рези, ухудшения зрения. Повод насторожиться, если слезотечение стало постоянным и держится дома либо в помещении, мешает работать и читать, усиливается изо дня в день или заметно выражено только с одной стороны», — предупредила эксперт.

Она отметила, что еще одним фактором риска в зимний период становятся контактные линзы, поскольку они изменяют распределение слезной пленки и усиливают испарение влаги. В мороз рекомендуется сократить время ношения линз в ветреные дни или использовать специальные увлажняющие капли, которые можно использовать вместе с мягкими контактными линзами. Помимо этого, важно защищать глаза от холодного ветра с помощью капюшона или очков.

Ранее офтальмолог перечислила риски из-за отказа носить солнцезащитные очки зимой.