Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Певец Филаретов рассказал о последней встрече с Евгением Кунгуровым: «был радостным»

Певец Филаретов назвал Евгения Кунгурова светлым и талантливым человеком

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Оперный певец Никита Филаретов рассказал «Газете.Ru», что звезда шоу «Голос» Евгений Кунгуров, скончавшийся 8 апреля, во время их последней встречи в феврале этого года был «радостным и довольным». Певец назвал артиста талантливым человеком и отметил, что «ничего не предвещало» беды.

«Мы познакомились на моей родине, в городе Владимир, куда Женя приезжал петь на гала-концерте международного конкурса «Звездные врата», это было в 2014 году. И с этого момента у нас было очень хорошее дружеское общение. Виделись последний раз в феврале в Государственном Кремлевском дворце, долго сидели в буфете, много и обо всем разговаривали. Ночами переписывались. Ничего критичного не предвещало. Светлый был человек, очень талантливый. Не могу поверить, что больше не услышу от него: «Здарова, отец Филарет» (он меня всегда так называл от фамилии). Да, у него было не всегда стабильное состояние. Внешне сильно это не проявлялось. Когда мы с ним виделись в феврале 2024 года в Кремле, он отлично выглядел, был радостным и довольным», — сказал он.

В свою очередь оперный певец Дмитрий Ульянов заявил «Газете.Ru», что не может поверить в версию о самоубийстве Кунгурова. А солистка камерной сцены Большого театра Злата Рубинова добавила, что не может «говорить о нем в прошедшем времени».

8 апреля РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что возле дома на Зоологической улице в Москве было найдено тело оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова. По предварительным данным, он покончил с собой.

Другой источник из экстренных служб рассказал агентству, что незадолго до смерти артист отправил сообщение жене, что та найдет его мертвым в ванной. Супруга певца, которая находилась в другом городе, вызвала спасателей и психолога в квартиру. Этот же источник добавил, что, предположительно, у мужчины были проблемы с психическим здоровьем.

По данным Telegram-канала Mash, Кунгуров и его вторая жена Ирина находились в бракоразводном процессе. По информации канала, летом 2023 года супруга артиста обратилась в Пресненский суд с иском о расторжении брака, однако заявление вернули с пометкой, что оно подано не по месту постоянной регистрации певца.

Евгений Кунгуров родился 18 июля 1983 года. С января по ноябрь 2022 года он был постоянным солистом Калининградского областного музыкального театра. Кунгуров также стал заслуженным артистом России, Чечни и Ингушетии.

Важным событием в карьере Евгения Кунгурова стало его участие в первом сезоне популярного вокального шоу «Голос». Он попал в команду Александра Градского и дошел до финала, уступив будущей победительнице Дине Гариповой.

Ранее стала известна предварительная причина смерти актера Юрия Ваксмана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами