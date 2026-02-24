Размер шрифта
«Верим в чудо»: журналистка NBC пообещала $1 млн за помощь в розыске ее матери

Журналистка NBC Саванна Гатри пообещала $1 млн за информацию о пропавшей матери
savannahguthrie/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналистка телеканала NBC Саванна Гатри в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), пообещала вознаграждение в размере $1 млн тому, кто предоставит ей информацию о пропавшей матери Нэнси Гатри (на фото вместе с дочерью).

«Мы все еще верим в чудо… Мы также знаем, что ее уже может не быть… Но нам надо знать, где она находится», — сказала Гатри.

По словам журналистки, она готова выплатить вознаграждение за любую информацию, которая приведет к обнаружению матери. Саванна оставила номер телефона Федерального бюро расследований (ФБР), по которому можно сообщить данные о возможном местонахождении женщины.

Мать журналистки бесследно исчезла из своего дома в штате Аризона 1 февраля. Предполагается, что 84-летнюю женщину могли похитить. Известно, что женщина проживала в особняке стоимостью $1 млн. В сети полагают, что похищение Нэнси Гатри могло произойти в результате «неудачной кражи со взломом».

Шериф округа Пима (Аризона, США) Крис Наносс сообщил, что похитителя ищут по записям камер видеонаблюдения в местных супермаркетах Walmart. Предположительно, одежда и маска подозреваемого, попавшего на домашние видеокамеры Гатри, были куплены там. ФБР также ожидает официального подтверждения результатов анализа ДНК с перчатки, найденной в нескольких километрах от дома Гатри — это может быть перчатка похитителя.

Наносс подчеркнул, что Нэнси Гатри, несмотря на возраст, находится в здравом уме и не страдает от деменции.

Ранее Трамп пригрозил высшей мерой наказания похитителям мамы телеведущей.

 
