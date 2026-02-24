В Германии прекратили дело против пенсионера, назвавшего Мерца Пиноккио

Прокуратура Хайльбронна прекратила дело против пенсионера, назвавшего канцлера Германии Фридриха Мерца Пиноккио. Об этом сообщает газета Heilbronner Stimme со ссылкой на совместное заявление прокуратуры и полиции Хайльбронна.

Там указали, что данное высказывание расценивается как допустимая критика власти, защищенная правом на свободу мнений. Отмечается, что на основании этих же соображений было прекращено еще одно дело, связанное с использованием аналогичного прозвища. Таким образом, для пенсионера его слова не повлекут юридических последствий.

23 февраля стало известно о начале расследования, инициированного уголовной полицией ФРГ в отношении пенсионера из города Хайльбронн. Поводом послужил комментарий, оставленный мужчиной в интернете под постом о визите канцлера ФРГ Фридриха Мерца, в котором он назвал политика Пиноккио и сопроводил сообщение смайлом с длинным носом.

Спустя несколько месяцев пенсионер получил уведомление о возбуждении дела по подозрению в оскорблении политического деятеля. Заявление о правонарушении было подано не самим Мерцем, а отделом полиции Хайльбронна, занимающимся мониторингом социальных сетей.

Ранее в США раскритиковали преследование пенсионера в Германии, назвавшего Мерца Пиноккио.