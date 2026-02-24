Размер шрифта
В Германии прекратили дело против пенсионера, назвавшего Мерца Пиноккио

Прокуратура в ФРГ прекратила дело против пенсионера, назвавшего Мерца Пиноккио
Yves Herman/Reuters

Прокуратура Хайльбронна прекратила дело против пенсионера, назвавшего канцлера Германии Фридриха Мерца Пиноккио. Об этом сообщает газета Heilbronner Stimme со ссылкой на совместное заявление прокуратуры и полиции Хайльбронна.

Там указали, что данное высказывание расценивается как допустимая критика власти, защищенная правом на свободу мнений. Отмечается, что на основании этих же соображений было прекращено еще одно дело, связанное с использованием аналогичного прозвища. Таким образом, для пенсионера его слова не повлекут юридических последствий.

23 февраля стало известно о начале расследования, инициированного уголовной полицией ФРГ в отношении пенсионера из города Хайльбронн. Поводом послужил комментарий, оставленный мужчиной в интернете под постом о визите канцлера ФРГ Фридриха Мерца, в котором он назвал политика Пиноккио и сопроводил сообщение смайлом с длинным носом.

Спустя несколько месяцев пенсионер получил уведомление о возбуждении дела по подозрению в оскорблении политического деятеля. Заявление о правонарушении было подано не самим Мерцем, а отделом полиции Хайльбронна, занимающимся мониторингом социальных сетей.

Ранее в США раскритиковали преследование пенсионера в Германии, назвавшего Мерца Пиноккио.

 
