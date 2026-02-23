Размер шрифта
В Германии начали расследование из-за шутки в отношении Мерца

Полиция в ФРГ начала расследование против пенсионера, назвавшего Мерца Пиноккио
Yves Herman/Reuters

Полиция в Германии начала расследование в отношении пенсионера за комментарий в социальных сетях, в котором он назвал канцлера страны Фридриха Мерца Пиноккио, сообщает издание Heilbronner Stimme.

Житель Хайльбронна (федеральная земля Баден-Вюртемберг на юго-западе ФРГ) в конце октября прошлого года написал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в город «приезжает Пиноккио». Таким образом мужчина прокомментировал пост местной полиции, в котором говорилось, что из-за визита Мерца введены временные ограничения на перелеты.

Издание отмечает, что с точки зрения пенсионера это было просто безобидной шуткой. Тем не менее спустя три месяца, в январе, он получил письмо от уголовной полиции о том, что в отношении него начато расследование. Мужчина подозревается в оскорблении канцлера (параграф 188 уголовного кодекса ФРГ).

Heilbronner Stimme напоминает, что это не первый раз, когда Мерца называют Пиноккио. Таким же образом политика охарактеризовали сопредседатель «Зеленых» Франциски Брантнер и депутат «Альтернативы для Германии» (АдГ) Стефан Бранднер.

Ранее канцлера Германии Фридриха Мерца критиковали за высказывания о возможном истощении России.
 
