Астраханец развращал 13-летнюю девочку в парфюмерном магазине и попал под суд

В Астрахани мужчину арестовали за развратные действия в отношении девочки

Житель Астрахани попал под суд из-за преступления, совершенного в отношении ребенка несколько лет назад. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в 2019 году, но фигурантом разбирательств мужчина стал только сейчас. По версии следствия, он зашел в магазин парфюмерии на улице Жуковского, где развращал 13-летнюю школьницу.

«Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СК с УФСБ России по Астраханской области», – сообщается в публикации.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении ребенка. На данный момент россиянин находится под арестом. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Череповце суд вынес приговор 25-летнему сотруднику развлекательного парка. По версии следствия, он знакомился с девочками-аниматорами и приставал к ним.

Помимо этого, вел непристойную переписку. Его приговорили к двум годам лишения свободы.

Ранее Милонов призвал привлекать к ответственности за навязывание детям Дня влюбленных.