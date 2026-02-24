Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Астраханец развращал 13-летнюю девочку в парфюмерном магазине и попал под суд

В Астрахани мужчину арестовали за развратные действия в отношении девочки
СУ СК РФ по Астраханской области

Житель Астрахани попал под суд из-за преступления, совершенного в отношении ребенка несколько лет назад. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в 2019 году, но фигурантом разбирательств мужчина стал только сейчас. По версии следствия, он зашел в магазин парфюмерии на улице Жуковского, где развращал 13-летнюю школьницу.

«Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СК с УФСБ России по Астраханской области», – сообщается в публикации.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении ребенка. На данный момент россиянин находится под арестом. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Череповце суд вынес приговор 25-летнему сотруднику развлекательного парка. По версии следствия, он знакомился с девочками-аниматорами и приставал к ним.
Помимо этого, вел непристойную переписку. Его приговорили к двум годам лишения свободы.

Ранее Милонов призвал привлекать к ответственности за навязывание детям Дня влюбленных.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!