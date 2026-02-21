Сотрудник развлекательного парка в Череповце развращал девочек

Работник детского парка в Череповце получил два года за развращение школьниц

В Череповце суд приговорил 25-летнего сотрудника детского развлекательного парка к двум годам колонии строгого режима за развратные действия в отношении пятерых несовершеннолетних девочек-аниматоров. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

По данным суда, преступления совершались с февраля по декабрь 2023 года. Мужчина работал в парке, знакомился с девочками-аниматорами, вел с ними интимные переписки, делал непристойные комплименты, обнимал их, демонстрировал одной из потерпевших фото обнаженной женщины, а другую поцеловал в щеку.

Кроме того, он неоднократно покупал спиртное, распивал его в присутствии двух несовершеннолетних коллег и предлагал им присоединиться. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В суде обвиняемый признал вину в развратных действиях, но отрицал причастность к спаиванию подростков.

Приговором суда ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее россиянина обвинили в развращении 30 несовершеннолетних.