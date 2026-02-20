Размер шрифта
Россиянина арестовали за призывы уничтожать Москву и Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге мужчину арестовали за призывы к терроризму
Жителя Санкт-Петербурга Кирилла Селезнева арестовали на два месяца за призывы уничтожать Москву и Санкт-Петербург дронами. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы в Telegram-канале.

Мужчину обвиняют в преступлении, предусмотренном уголовной статьей о публичных призывах к терроризму. Уточняется, что речь идет о двух эпизодах.

«Следствие полагает, что 30.07.2023 Селезнев в одном из каналов мессенджера оставил комментарий, призывающий наносить удары по Москве. Он же, 03.03.2024 в том же канале призвал уничтожить дронами Санкт-Петербург и Москву», — сказано в сообщении.

19 февраля петербуржца задержали. Известно, что он возражал против ареста и просил более мягкую меру. Таким образом, житель Санкт-Петербурга будет под стражей до 12 апреля этого года.

В конце января текущего года в Москве 2-й Западный окружной военный суд оштрафовал жителя Твери Андрея Антонова на 400 тыс. рублей по уголовному делу о призывах к терроризму, решив, что он сможет исправиться без изоляции от общества. По версии следствия, в марте 2025 года 37-летний кладовщик оставил в Telegram комментарий под видеозаписью атак БПЛА в Тверской области, пожелав, чтобы удару дронов подверглись ведомственные здания МВД в регионе. В суде Антонов объяснил поступок «обидой» на сотрудников полиции, которые, по его словам, плохо исполнили свои обязанности при расследовании квартирной кражи. При этом подсудимый заявил, что не обращался с жалобой на бездействия полиции.

Ранее военный суд приговорил сержанта к 17 годам за госизмену.
 
