«Додо пицца» станет pet-friendly после истории с Додобоней

Основатель «Додо пиццы» Овчинников: пиццерии в РФ станут pet-friendly
Catrina Haze/Shutterstock/FOTODOM

Основатель сети пиццерий «Додо пицца» Федор Овчинников рассказал агентству «Москва», что заведения сети станут pet-friendly после случая с собакой по кличке Додобоня в Челябинске.

По словам Овчинникова, сеть пиццерий возьмет все расходы по содержанию Додобони в челябинском приюте. Кроме того, «Додо пицца» готова оказывать приюту финансовую и информационную поддержку.

Потребители начали отменять «Додо пиццу» по всей России после того, как в Челябинске был уволен курьер, укрывший пледом местную собаку по кличке Додобоня в 20-градусный мороз. Мужчину уволили по статье о «порче имущества» из-за пледа.

До этого пресс-служба «Додо пиццы» сообщила, что сеть пиццерий оплатит содержание и лечение собаки Додобони, из-за заботы о которой якобы был уволен курьер в Челябинске. животное уже в центре помощи «Того», где о нем пообещали позаботиться.

В сообщении говорится, что «Додо» возьмет на себя все расходы, связанные с передержкой, и необходимыми ветеринарными услугами до тех пор, пока собаке не найдут хозяев. Животное находится в центре помощи «Того», где о нем пообещали позаботиться.

В сообщении говорится, что «Додо» возьмет на себя все расходы, связанные с передержкой, и необходимыми ветеринарными услугами до тех пор, пока собаке не найдут хозяев.

Ранее женщина лишилась премии и работы из-за кошки.
 
