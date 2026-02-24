Российская пенсионерка изрезала сына ножом из-за спора о продаже квартиры

В Уфе вынесли приговор пожилой женщине, которая порезала своего 47-летнего сына из-за спора. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash Batash».

Инцидент произошел на кухне. Пьяный мужчина стал спорить спорил со своей пожилой матерью на тему продажи жилья и переезда в частный дом. Договориться родственникам не удалось, и женщина четыре раза ударила сына кухонным ножом. После этих ранений он не выжил.

Суд признал пенсионерку виновной и приговорил ее к шести годам лишения свободы. Свою вину она признала частично.

До этого российский подросток порезал свою мать, когда та спала, а затем спрятал ее в погребе. Подозреваемого задержали правоохранительные органы, он дал признательные показания.

Ранее школьница не выжила после нападения брата с ножом в Северной Осетии.