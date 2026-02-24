Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Российская пенсионерка изрезала сына ножом из-за спора о продаже квартиры

В Уфе осудили пенсионерку, порезавшую сына из-за спора о продаже квартиры

В Уфе вынесли приговор пожилой женщине, которая порезала своего 47-летнего сына из-за спора. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash Batash».

Инцидент произошел на кухне. Пьяный мужчина стал спорить спорил со своей пожилой матерью на тему продажи жилья и переезда в частный дом. Договориться родственникам не удалось, и женщина четыре раза ударила сына кухонным ножом. После этих ранений он не выжил.

Суд признал пенсионерку виновной и приговорил ее к шести годам лишения свободы. Свою вину она признала частично.

До этого российский подросток порезал свою мать, когда та спала, а затем спрятал ее в погребе. Подозреваемого задержали правоохранительные органы, он дал признательные показания.

Ранее школьница не выжила после нападения брата с ножом в Северной Осетии.

 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!