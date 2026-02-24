Размер шрифта
Российский подросток зарезал свою мать, когда та спала, и спрятал тело в погребе

В Архангельской области 17-летний подросток признался, что зарезал свою 51-летнюю мать, когда та спала.
В Архангельской области 17-летний подросток признался, что зарезал свою 51-летнюю мать, когда та спала. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в ночь на 22 февраля в квартире в городе Няндоме. По версии следствия, подросток из-за личной неприязни стал наносить своей спящей матери удары ножом, отчего та скончалась. После этого он спрятал тело родительницы в погреб и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. Подозреваемого задержали правоохранительные органы, он дал признательные показания. Следствие планирует ходатайствовать перед судом о заключении подростка под стражу. В данный момент проводятся допросы свидетелей и необходимые экспертизы. Прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мать перерезала горло 11-летнему сыну, потому что в него якобы вселился дьявол.

 
