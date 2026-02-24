Размер шрифта
Терапевт объяснил, почему опасно облизывать сосульки с крыш

Терапевт Хухрев: в сосульках с домов в городе содержатся вредные вещества
Shutterstock

Облизывать сосульки с крыш зданий в городе не стоит, поскольку такая вода может навредить здоровью. Об этом aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.

По словам специалиста, безопасными для организма могут быть только те сосульки, которые появились на домах в деревнях.

«Сосульки — это не дистиллированная вода. Но в деревне от сосулек с крыш ничего страшного не произойдет, там вряд ли будет что-то грязное. А вот в городе, конечно, туда натечет все, что хочешь», — объяснил терапевт.

По его словам, в воде, из которой состоят сосульки в городе, содержится большое количество вредных для здоровья веществ.

Врач также напомнил, что в морозы не следует облизывать дверные ручки и другие металлические предметы, поскольку есть риск примерзнуть к ним.

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин до этого говорил, что при несчастном случае или ущербе имуществу в результате падения наледи или сосулек с крыши россиянам положена компенсация. Эксперт объяснил, что для ее получения нужно в первую очередь обратиться в УК дома, около которого произошел инцидент.

Ранее россиянам объяснили, обязаны ли они убирать наледь с подоконников и кондиционеров.

 
