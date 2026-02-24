Клименко объяснил, что будет с каналами после признания Telegram экстремистским

Признание Telegram экстремистской организацией в России приведет к тому, что площадка потеряет платные подписки и рекламодателей, а вслед за этим – крупные каналы. При этом создатель мессенджера Павел Дуров вряд ли столкнется с большим ущербом, заявил РИАМО председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По мнению эксперта, сегодня уже очевидно, что российские власти продолжат вытеснять анонимные мессенджеры, особенно с учетом их отказа принять выдвинутые условия – это касается и Telegram, и WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Меры воздействия на них уже известны и применялись в отношении других площадок.

«Если, допустим, признать Telegram экстремистским, то, по схеме с тем же запрещенным Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), вести мы его сможем, но размещение рекламы и платные аккаунты пролетают мимо. Вряд ли это нанесет какого-то большой ущерб Павлу», — отметил Клименко, добавив, что в то же время мессенджер потеряет крупные каналы, которые в поисках рекламодателей перейдут на другие площадки.

Напомним, глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко предупредил, что Telegram в России в ближайшее время могут признать экстремистским ресурсом, а рекламу в нем криминализировать. По его словам, эти ограничения долго откладывались из-за происхождения создателя мессенджера Павла Дурова, однако на фоне начатого в его отношении расследования вероятность принятия решения, аналогичного Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

