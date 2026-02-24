Размер шрифта
Пара сфотографировала «женщину-призрака» в храме на Тайване и поделилась снимком

Супруги на Тайване сфотографировали женщину-призрака в храме
По словам супругов, они посетили популярную туристическую локацию «Дом Цзя», чтобы сделать фотографии. Мужчина рассказал, что во время съемки заметил рядом пожилую женщину, которая, как ему показалось, собиралась что-то оплатить. Однако спустя несколько секунд, когда он отвлекся на кошелек и вновь поднял взгляд, незнакомка исчезла с пустой улицы.

Позднее, просматривая снимки, пара обратила внимание на размытый силуэт, появившийся позади женщины на фотографии, хотя изначально место казалось пустым. На следующий день супруги обратились в храм городского божества Хэнчуня, где им провели традиционные религиозные ритуалы, включая молитвы и сжигание бумажных денег. После церемонии, по словам представителей храма, состояние туристов заметно улучшилось.

Эксперты отмечают, что появление «силуэта» на снимке может объясняться оптическими эффектами, включая отражение света, особенности экспозиции или присутствие случайного прохожего, не замеченного во время съемки.

Ранее ученая рассказала, возможно ли поймать привидение.

 
