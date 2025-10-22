Ученая рассказала, возможно ли поймать привидение

Историк и писательница, автор книги «Ghosted: A History of Ghost-Hunting, and Why We Keep Looking», рассказала, почему, спустя почти два века, человечество все еще не отказалось от идеи поймать призрака. Об этом сообщает портал The Conversation.

В 1874 году знаменитый химик сэр Уильям Крукс сидел в темной комнате, ожидая «чуда». Перед ним дрогнула занавесь, и из-за нее вышел светящийся «призрак» молодой женщины. Крукс был заворожен — но видение оказалось подделкой, а участие в спиритических сеансах едва не стоило ему научной репутации.

Тем не менее его опыт не остановил других — мода на спиритизм и поиски доказательств существования духов стремительно распространилась по миру. В викторианской Англии, Франции и США люди собирались в гостиных, чтобы услышать голоса умерших или увидеть загадочные проявления потустороннего. Позже к этому движению примкнули тысячи «исследователей», жаждущих и славы, и утешения.

Сегодня охота за привидениями живет новой жизнью — уже в цифровую эпоху. На YouTube и TikTok сотни энтузиастов бродят по заброшенным домам и мрачным больницам, пытаясь зафиксировать хоть одно доказательство «жизни после смерти».

С появлением соцсетей «призрачная индустрия» пережила новый расцвет. Любители-исследователи, вооруженные детекторами электромагнитных полей, камерами ночного видения и микрофонами, соревнуются в поиске «научных» доказательств. Но чем больше технологий, тем сильнее охота за привидениями превращается в псевдонауку, а ее участники — в артистов.

Автор книги признается, что, несмотря на скепсис, во время собственных «экспедиций» почувствовала не страх, а азарт и человеческое единение.

«Я поняла, что охота за привидениями — вовсе не о науке и не о духах. Это способ быть вместе, справляться с утратами и осмыслять страх смерти. На самом деле мы ищем не призраков — мы ищем самих себя», — отметила она.

