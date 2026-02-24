Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Россиянам рассказали, можно ли будет переписываться в экстремистском Telegram

Экс-следователь Багатурия: россияне смогут пользоваться экстремистским Telegram
Shutterstock/FOTODOM

Признание Telegram экстремистским ресурсом автоматически запретит проводить через него любые платежи в пользу мессенджера, однако пользоваться им россияне смогут по-прежнему. Частные переписки под запрет и ответственность не попадут, заявил в беседе с РИАМО адвокат, бывший следователь Вадим Багатурия.

По словам юриста, после вынесения соответствующего решения переводы, платежи будут приравниваться к финансированию экстремистского сообщества. В то же время граждане, которые уже имеют премиум-аккаунт до признания мессенджера экстремистским, могут не опасаться.

«Что касается рекламы в этом мессенджере, то здесь нужно проводить аналогию с тем, как была запрещена реклама в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)* и других иностранных соцсетях, — добавил экс-следователь. — Здесь будет, скорее всего, поправка внесена в то законодательство, и будет тождественная история».

Если такие ограничения будут приняты и соответствующим образом прописаны, то обычные частные переписки запрещаться не будут, заключил адвокат.

Напомним, глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко предупредил, что Telegram в России в ближайшее время могут признать экстремистским ресурсом, а рекламу в нем криминализировать. По его словам, эти ограничения долго откладывались из-за происхождения создателя мессенджера Павла Дурова, однако на фоне начатого в его отношении расследования вероятность принятия решения, аналогичного Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Как и реклама, так и оплата премиум-подписки в мессенджере в случае его признания экстремистским будет криминализирована, предупредил эксперт.

Ранее в Госдуме ответили на вопрос о признании Telegram экстремистским.

 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!