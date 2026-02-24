Россиянам рассказали, можно ли будет переписываться в экстремистском Telegram

Признание Telegram экстремистским ресурсом автоматически запретит проводить через него любые платежи в пользу мессенджера, однако пользоваться им россияне смогут по-прежнему. Частные переписки под запрет и ответственность не попадут, заявил в беседе с РИАМО адвокат, бывший следователь Вадим Багатурия.

По словам юриста, после вынесения соответствующего решения переводы, платежи будут приравниваться к финансированию экстремистского сообщества. В то же время граждане, которые уже имеют премиум-аккаунт до признания мессенджера экстремистским, могут не опасаться.

«Что касается рекламы в этом мессенджере, то здесь нужно проводить аналогию с тем, как была запрещена реклама в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)* и других иностранных соцсетях, — добавил экс-следователь. — Здесь будет, скорее всего, поправка внесена в то законодательство, и будет тождественная история».

Если такие ограничения будут приняты и соответствующим образом прописаны, то обычные частные переписки запрещаться не будут, заключил адвокат.

Напомним, глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко предупредил, что Telegram в России в ближайшее время могут признать экстремистским ресурсом, а рекламу в нем криминализировать. По его словам, эти ограничения долго откладывались из-за происхождения создателя мессенджера Павла Дурова, однако на фоне начатого в его отношении расследования вероятность принятия решения, аналогичного Meta (признана в России экстремистской и запрещена). Как и реклама, так и оплата премиум-подписки в мессенджере в случае его признания экстремистским будет криминализирована, предупредил эксперт.

Ранее в Госдуме ответили на вопрос о признании Telegram экстремистским.