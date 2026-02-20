Минюст РФ обновил реестр иностранных агентов

Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов. Туда вошли четверо физических лиц и одна организация, следует из данных на официальном сайте ведомства.

Иноагентами признаны политик, экс-глава поселка Куровской в Калужской области Алексей Черемушкин, журналист Аурен Хабичев, публицист Владимир Севриновский, политолог Александр Кынев и неправительственная организация European Youth Forum.

По данным ведомства, все эти лица распространяли недостоверную информацию о политике, проводимой властями РФ, а также о действиях российской армии.

European Youth Forum вдобавок принимала участие в распространении сообщений и материалов организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации, а также пропагандировала ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-отношения, заявили в Минюсте.

До этого в список иноагентов включили проект Agentura.ru, а также журналисток Марию Лацинскую и Марину Охримовскую. В обоснование своего решения Минюст указал на распространение Agentura.ru недостоверных данных о политике российских властей, формирование негативного восприятия Вооруженных Сил РФ и критику проведения специальной военной операции на территории Украины.

