В аэропорту Волгограда повредили частный бизнес-джет, на котором летал Пригожин

В аэропорту Волгограда снегоуборочная техника повредила частный бизнес-джет Hawker H25B, который использовал для своих нужд основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом сообщил местный новостной портал V1.ru.

Инцидент произошел рано утром 20 февраля, однако об этом стало известно только накануне. По данным Telegram-канала Aviaincident True, о повреждении воздушного судна сообщил начальник комплексной смены по телефону.

«Снегоуборочной машиной поврежден электроразрядник на левом элероне», — говорится в публикации.

После осмотра самолета и оценки степени его повреждения представители авиакомпании признали его годным к полетам. По информации сервиса Flightradar, в этот же день борт вылетел из Волгограда в сторону Оренбурга, а затем совершил еще один перелет в сторону Москвы.

По данным авиакомпании, которая сдает в аренду бизнес-джет, лайнер способен преодолевать до 5 тыс. километров, поднимаясь на высоту до 12,5 тыс. метров. Конкретно этот самолет был построен в 1992 году, в 2020-м в нем обновили салон. Борт лайнера вмещает восемь пассажиров.

Как стало известно V1.ru, в свое время борт обслуживал основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который не выжил во время авиакатастрофы. Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург.

