Россиянам объяснили, как справиться с большим количеством рабочих чатов

Психолог Соболева: рабочие чаты нужно перемещать в отдельную папку
Josep Suria/Shutterstock/FOTODOM

Справиться с большим количеством рабочих чатов и задач в мессенджерах помогут отдельные папки и введение определенного времени для ответов. Об этом aif.ru рассказала психолог Натали Соболева.

Для того чтобы избежать цифровой усталости специалист посоветовала начать сортировать все чаты по их смыслу. Отдельные папки в мессенджерах помогут снизить когнитивную нагрузку, поэтому необходимо разделить диалоги на личные и рабочие.

«Разделите просмотр чатов: рабочие в одно время, личные — в другое. Смешение ролей — я и специалист, и друг, и спасатель одновременно — прямой путь к выгоранию», — объяснила эксперт.

По ее словам, в режиме онлайн следует оставаться только в папке с самыми важными чатами.

Помимо этого, психолог порекомендовала ввести конкретные временные окна для ответов. Следует проверять новые сообщения определенное количество раз в день, так как психика любит ясность.

До этого Соболева говорила, что регулярное общение сотрудников с руководителями в мессенджерах или социальных сетях может спровоцировать когнитивную перегрузку и привести к психоэмоциональному выгоранию. По ее словам, из-за рабочих чатов мозг сотрудника находится в режиме постоянной готовности к ответу. На фоне этого нарушаются чувство личных границ и контроль над временем.

Ранее HR-директор назвала главную ошибку, которая приводит к профессиональному выгоранию.
 
