Названы супы, которые помогают избавиться от похмелья

Эффективно справиться с похмельем помогают наваристые бульоны и супы на их основе. Об этом aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

По словам специалиста, избавиться от похмелья удастся с помощью харчо, том яма, хаша и других наваристых супов.

«Алкоголь выводит все микроэлементы, обезвоживает. Значит, после нужна жидкость соль и быстрая энергия. Жирный бульон частично компенсирует потерю натрия и жидкости», — пояснила диетолог.

Однако она предупредила, что людям с гипертонией, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, подагрой и склонностью к отекам употреблять наваристые мясные бульоны и жирные супы не рекомендуется. В противном случае есть риск столкнуться с проблемами с ухудшением состояния.

До этого Кованова говорила, что многие супы предотвращают появление лишнего веса и помогают избавиться от лишних килограммов. По ее словам, при похудении особенно полезны легкие овощные и бобовые супы.

Ранее нарколог назвал срок полного выведения алкоголя из организма.