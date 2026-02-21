«Удар под дых»: экономист оценил запрет мигрантам работать в торговле

Запрет мигрантам работать в торговле может и не станет «контрольным выстрелом», но его точно можно назвать «ударом под дых», заявил «Газете.Ru» экономист, эксперт Института экономики роста имени П.А. Столыпина, член генерального совета «Деловой России», генеральный директор петербургской группы компаний «Далпорт Олег Николаев.

В Санкт-Петербурге 18 февраля предложили ограничить работу мигрантов в торговле. Начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин выступил с инициативой запретить привлекать иностранных граждан к работе в розничных и оптовых сетях. Поводом стало резонансное дело о гибели посетителя магазина «Перекресток», в котором обвинения предъявлены охранникам. Ранее обсуждалось ограничение занятости мигрантов в сфере охраны, однако теперь предлагается распространить запрет на любые должности в торговых точках. По словам Плугина, подобная мера не нанесет ущерба экономике региона.

«У силовиков всегда специфический подход к любым вопросам экономики. Контрольным выстрелом для торговли запрет на привлечение мигрантов, может, и не будет, а вот ударом под дых будет точно. И, в первую очередь, для самих покупателей, которым однозначно станет неудобнее и дороже.

Решение проблемы с охранниками лежит совершенно в другой плоскости. Не в запрете для мигрантов работать в этой должности, потому что проявить неадекватную агрессию точно так же могут и люди «коренной» национальности. Особенно сейчас. А в повышенном внимании к психологическому состоянию сотрудников, которым вручена хоть минимальная власть, пусть даже такая символическая», — отметил Николаев.

По его словам, директор магазина должен нести ответственность за подобные инциденты. Николаев пояснил, что речь идет не об уголовной ответственности. По мнению экономиста, если директор будет знать, что часть ответственности за неадеквата ляжет и на него, он будет интересоваться всеми «звоночками» на самой ранней стадии.

Понятно, что забот у руководителя торговой точки хватает и без того, подчеркнул Николаев. Но, если мигрантов не будет ни на кассах, ни на выкладке, придется директору самому работать за троих, заключил экономист.

Ранее экономист заявил, что мигрантам будет выгоднее оставлять семьи на родине из-за новых правил.