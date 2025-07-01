На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили, что букмекеров запрещать нельзя

Журова о скандале с Писарским: букмекеров запрещать нельзя, они развивают спорт
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова, отвечая на вопрос про подозреваемого в махинациях со ставками футболиста Владимира Писарского, заявила, что запрещать бизнес букмекеров нельзя, так как он помогает развитию спорта. Ее слова приводит РИА Новости.

«Вокруг ставок всегда будут происходить не очень хорошие истории. Но с другой стороны, на эти деньги было проведено много мероприятий и уровня спорта высших достижений, и массового спорта. Так что запрещать совсем их не надо — хочется, чтобы спорт развивался», — заявила Журова.

По информации СМИ, речь идет о первом стыковом матче за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) между «Сочи» и «Пари Нижним Новгородом». При счете 1:0 в пользу сочинской команды Писарский сделал грубый фол в центре поля, за что получил красную карточку. После этого «Сочи» дважды пропустил и проиграл матч со счетом 1:2.

Писарский принадлежит самарским «Крыльям Советов» и выступал за «Сочи» в прошлом сезоне на правах аренды. Он провел 28 матчей в Первой лиге, записал на свой счет шесть голов и четыре результативные передачи. Сочинский клуб должен был выкупить игрока, однако пока процесс перехода приостановлен.

Ранее агент Писарского назвал странность дела.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами