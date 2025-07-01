В Госдуме заявили, что букмекеров запрещать нельзя

Депутат Госдумы Светлана Журова, отвечая на вопрос про подозреваемого в махинациях со ставками футболиста Владимира Писарского, заявила, что запрещать бизнес букмекеров нельзя, так как он помогает развитию спорта. Ее слова приводит РИА Новости.

«Вокруг ставок всегда будут происходить не очень хорошие истории. Но с другой стороны, на эти деньги было проведено много мероприятий и уровня спорта высших достижений, и массового спорта. Так что запрещать совсем их не надо — хочется, чтобы спорт развивался», — заявила Журова.

По информации СМИ, речь идет о первом стыковом матче за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) между «Сочи» и «Пари Нижним Новгородом». При счете 1:0 в пользу сочинской команды Писарский сделал грубый фол в центре поля, за что получил красную карточку. После этого «Сочи» дважды пропустил и проиграл матч со счетом 1:2.

Писарский принадлежит самарским «Крыльям Советов» и выступал за «Сочи» в прошлом сезоне на правах аренды. Он провел 28 матчей в Первой лиге, записал на свой счет шесть голов и четыре результативные передачи. Сочинский клуб должен был выкупить игрока, однако пока процесс перехода приостановлен.

Ранее агент Писарского назвал странность дела.