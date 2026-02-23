Россия доставила гуманитарную помощь пострадавшему от циклона «Гезани» Мадагаскару

Два самолета Ил-76 МЧС России доставили на Мадагаскар, который пострадал от циклона «Гезани», гуманитарную помощь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Двумя самолетами Ил-76 чрезвычайного ведомства в г. Антананариву доставлен гуманитарный груз общей массой 60 тонн», — говорится в сообщении министерства.

В МЧС уточнили, что населению Мадагаскара передали продукты питания.

Циклон «Гезани» прошел над Мадагаскаром 10-11 февраля. Как заявлял «Вестям» президент страны Микаэль Рандрианирина, в результате удара стихии пострадали более 400 тысяч человек, еще более 800 были ранены. По словам главы государства, страна находилась в глубоком кризисе.

В связи с произошедшим Рандрианирина призвал оказать Мадагаскару широкомасштабную международную поддержку. В частности, как отметил президент, Россия могли бы помочь в сфере энергетики и инфраструктуры.

Ранее Путин встретился с лидером Мадагаскара.