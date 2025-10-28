На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве младенец получил перелом черепа, упав с пеленального столика

В Москве медики спасли младенца, получившего перелом черепа
true
true
true
close
Freepik.com

В Москве ребенок серьезно травмировал голову во время падения. Об этом сообщает минздрав столицы.

По данным ведомства, младенец упал с пеленального столика. Спустя некоторое время мать обратила внимание на рвоту и отек на голове у младшего члена семьи, поэтому семья обратилась к специалистам.

«У малыша обнаружили серьезные травмы: перелом правой теменной кости и гематомы», – сообщается в публикации.

После исследований младенец пережил операцию, во время которой медики восстановили костные фрагменты. После успешных манипуляций состояние пациента улучшилось. Спустя несколько дней пострадавшего выписали.

Подобный случай до этого произошел в Ленобласти. Во время планового визита к врачу младенец неудачно упал с пеленального столика.

В результате ребенок попал в больницу, где у него диагностировали перелом черепа. Состояние пострадавшего оценили как тяжелое.

Ранее в Петербурге мужчине проломили голову за выгул собаки во дворе дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами