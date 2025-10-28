В Москве младенец получил перелом черепа, упав с пеленального столика

В Москве ребенок серьезно травмировал голову во время падения. Об этом сообщает минздрав столицы.

По данным ведомства, младенец упал с пеленального столика. Спустя некоторое время мать обратила внимание на рвоту и отек на голове у младшего члена семьи, поэтому семья обратилась к специалистам.

«У малыша обнаружили серьезные травмы: перелом правой теменной кости и гематомы», – сообщается в публикации.

После исследований младенец пережил операцию, во время которой медики восстановили костные фрагменты. После успешных манипуляций состояние пациента улучшилось. Спустя несколько дней пострадавшего выписали.

Подобный случай до этого произошел в Ленобласти. Во время планового визита к врачу младенец неудачно упал с пеленального столика.

В результате ребенок попал в больницу, где у него диагностировали перелом черепа. Состояние пострадавшего оценили как тяжелое.

Ранее в Петербурге мужчине проломили голову за выгул собаки во дворе дома.