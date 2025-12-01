На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В двух российских городах задержали пособников телефонных мошенников

МВД: в Петербурге и Тольятти ликвидировали центр телефонных мошенников
В Петербурге и Тольятти накрыли масштабный технический центр телефонных мошенников. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным ведомства, сотрудники петербургской полиции совместно с Управлением ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двух мужчин, подозреваемых в пособничестве зарубежным мошенническим кол-центрам. Следствие установило, что житель Петербурга вступил в сговор с представителем иностранных преступных структур. Вместе с сообщником из Самарской области он создал в Санкт-Петербурге и Тольятти стационарный техцентр, обеспечивавший массовые звонки потенциальным жертвам и бесперебойную работу абонентских терминалов, использовавшихся для хищения денег у россиян.

По информации МВД, за участие в этой схеме фигуранты еженедельно получали криптовалюту. Во время обысков полиция изъяла 18 GSM-шлюзов, более 700 сим-карт разных операторов, а также компьютерную технику и средства связи. По словам Волк, ликвидация техцентра позволила блокировать около 30 тыс. звонков в сутки, поступавших с территории Украины.

Следователи СО ОМВД по городу Сосновый Бор Ленинградской области возбудили уголовные дела по статьям 159 и 274.3 УК РФ.

Сейчас мужчинам вменяется причастность к 24 эпизодам мошенничества, совершенным в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и ряде регионов, включая Ярославскую, Воронежскую, Томскую и Ростовскую области, Пермский, Приморский и Хабаровский края, а также Республику Бурятия.

Ранее в Госдуме россиян предупредили о новой «налоговой» схеме мошенников.

