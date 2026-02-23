Ледяной дождь превратил дороги Хабаровска в один большой «каток»

Дороги в Хабаровске превратились в один большой «каток» из-за ледяного дождя, прошедшего ночью. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, осадки сопровождались морозом и сильным ветром. В результате льдом сковало дороги и тротуары, а машины покрылись твердой коркой.

«Ходить по гололеду почти невозможно, ездить — опасно, междугородние автобусы отменяются один за другим. Ко всем неприятностям добавилась авария на тепломагистрали, из-за которой на нескольких улицах пропало отопление и горячая вода», — отмечается в публикации.

В ней подчеркивается, что местный аэропорт был закрыт в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями. Несколько десятков рейсов пришлось перенести на более позднее время или вовсе отменить. Более того, направлявшиеся в Хабаровск самолеты были вынуждены «уйти» на запасной аэродром во Владивостоке.

Изначально пресс-служба хабаровского аэропорта в Telegram-канале заявила, что ограничения будут действовать до 13:00 по местному времени (6:00 мск). Позднее срок их действия продлили до 15:00 по местному времени (8:00 мск).

