Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Ледяной дождь превратил дороги Хабаровска в один большой «каток»

SHOT: в Хабаровске из-за ночного дождя произошел ледяной коллапс
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Дороги в Хабаровске превратились в один большой «каток» из-за ледяного дождя, прошедшего ночью. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам местных жителей, осадки сопровождались морозом и сильным ветром. В результате льдом сковало дороги и тротуары, а машины покрылись твердой коркой.

«Ходить по гололеду почти невозможно, ездить — опасно, междугородние автобусы отменяются один за другим. Ко всем неприятностям добавилась авария на тепломагистрали, из-за которой на нескольких улицах пропало отопление и горячая вода», — отмечается в публикации.

В ней подчеркивается, что местный аэропорт был закрыт в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями. Несколько десятков рейсов пришлось перенести на более позднее время или вовсе отменить. Более того, направлявшиеся в Хабаровск самолеты были вынуждены «уйти» на запасной аэродром во Владивостоке.

Изначально пресс-служба хабаровского аэропорта в Telegram-канале заявила, что ограничения будут действовать до 13:00 по местному времени (6:00 мск). Позднее срок их действия продлили до 15:00 по местному времени (8:00 мск).

Ранее врач объяснил, как безопасно передвигаться по улицам в гололед.
 
Теперь вы знаете
Как работают аффирмации и правда ли можно настроить себя на успех силой мысли. Объясняют психологи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!