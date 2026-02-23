Размер шрифта
На Крымском мосту вновь остановили движение машин

Движение по Крымскому мосту остановили третий раз за ночь
Константин Михальчевский/РИА Новости

Третий раз за ночь временно остановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Водителей, которые находятся непосредственно на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

До этого мост перекрывали в 00:09 до 0:50 мск и с 1.05 до 6.15 мск.

Подобная ситуация наблюдалась и 20 февраля. Тогда так же приостанавливали движение транспорта по Крымскому мосту.

18 февраля после остановки движения по Крымскому мосту были задержаны 10 поездов «Таврия». С задержкой отслеживали три поезда сообщение СимферопольМосква , по два состава отправлением из Севастополя в Санкт-Петербург и Москву, а также сообщения поезда Симферополь — Кисловодск , Симферополь — Санкт-Петербург и Адлер — Симферополь. Максимальное отклонение от графики составило 11 часов.

Ранее ветеран «Альфы» назвал Крымский мост «Ахиллесовой пятой» для России.
 
