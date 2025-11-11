Россиян предупредили, кому грозит появление «офисного» живота

Случается, что человек утром просыпается, видя в зеркале плоский, красивый живот, но к вечеру брюки начинают жать, живот будто вздувается, а на коже остаются следы от резинок. Причина такой ситуации часто кроется не в лишних калориях, а в низкой двигательной активности и длительном пребывании в одной позе. Об этом «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Алсу Галеева.

По ее словам, в условиях сидячей работы, особенно при стрессе, формируется стереотипная поза: отмечается сутулость, приведение плечевого пояса, когда плечи «поджаты» к ушам, и привычка сидеть нога на ногу. Все это приводит к сдавлению диафрагмы — так называемой «стрессовой мышцы». Когда ее подвижность ограничена, ухудшается дыхание и лимфоотток. Кроме того, нарушается кровообращение в брюшной полости и органах малого таза, смещается центр тяжести, увеличивается нагрузка на поясничный отдел позвоночника.

Врач отметила, что длительное сидение вызывает мышечные спазмы и ослабление мышц брюшного пресса и тазового дна, что также отражается на самочувствии и внешнем виде.

«Чтобы избежать подобных последствий, важно правильно организовать рабочее место и соблюдать простые принципы: стул должен быть отрегулирован так, чтобы стопы стояли на полу, колени находились под углом 90 градусов, а экран монитора располагался на уровне глаз. Пояснице необходима опора — подойдет небольшой валик или подушка», — посоветовала Галеева.

Также врач рекомендует не оставаться неподвижным дольше 30–45 минут: вставать, разминаться, делать несколько глубоких вдохов, «раздвигая» ребра и живот. Такое дыхание активирует диафрагму и улучшает циркуляцию крови. Можно включить в день несколько простых движений — мягкие наклоны таза вперед и назад, растяжку бедер и упражнение «Кошка-Корова», которое помогает снять напряжение с позвоночника.

Отдельное внимание следует уделять питьевому режиму и питанию. Обезвоживание усиливает отеки, поэтому важно пить воду равномерно в течение дня. Есть нужно без спешки, не за рабочим столом, тщательно пережевывая пищу.

Чтобы снять вечерний отек, врач советует полежать 10–15 минут с приподнятыми ногами и сделать легкий массаж живота по часовой стрелке.

«Офисный живот» — это не столько следствие лишнего веса, сколько результат статичной позы и мышечного дисбаланса. Если начать с небольших изменений в привычках, тело ответит благодарностью уже через несколько дней», — резюмировала специалист.

