На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +

Россиян предупредили, кому грозит появление «офисного» живота

Врач Галеева: сидячая работа ослабляет мышцы пресса и грозит «офисным» животом
true
true
true
close
Freepik.com

Случается, что человек утром просыпается, видя в зеркале плоский, красивый живот, но к вечеру брюки начинают жать, живот будто вздувается, а на коже остаются следы от резинок. Причина такой ситуации часто кроется не в лишних калориях, а в низкой двигательной активности и длительном пребывании в одной позе. Об этом «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Алсу Галеева.

По ее словам, в условиях сидячей работы, особенно при стрессе, формируется стереотипная поза: отмечается сутулость, приведение плечевого пояса, когда плечи «поджаты» к ушам, и привычка сидеть нога на ногу. Все это приводит к сдавлению диафрагмы — так называемой «стрессовой мышцы». Когда ее подвижность ограничена, ухудшается дыхание и лимфоотток. Кроме того, нарушается кровообращение в брюшной полости и органах малого таза, смещается центр тяжести, увеличивается нагрузка на поясничный отдел позвоночника.

Врач отметила, что длительное сидение вызывает мышечные спазмы и ослабление мышц брюшного пресса и тазового дна, что также отражается на самочувствии и внешнем виде.

«Чтобы избежать подобных последствий, важно правильно организовать рабочее место и соблюдать простые принципы: стул должен быть отрегулирован так, чтобы стопы стояли на полу, колени находились под углом 90 градусов, а экран монитора располагался на уровне глаз. Пояснице необходима опора — подойдет небольшой валик или подушка», — посоветовала Галеева.

Также врач рекомендует не оставаться неподвижным дольше 30–45 минут: вставать, разминаться, делать несколько глубоких вдохов, «раздвигая» ребра и живот. Такое дыхание активирует диафрагму и улучшает циркуляцию крови. Можно включить в день несколько простых движений — мягкие наклоны таза вперед и назад, растяжку бедер и упражнение «Кошка-Корова», которое помогает снять напряжение с позвоночника.

Отдельное внимание следует уделять питьевому режиму и питанию. Обезвоживание усиливает отеки, поэтому важно пить воду равномерно в течение дня. Есть нужно без спешки, не за рабочим столом, тщательно пережевывая пищу.

Чтобы снять вечерний отек, врач советует полежать 10–15 минут с приподнятыми ногами и сделать легкий массаж живота по часовой стрелке.

«Офисный живот» — это не столько следствие лишнего веса, сколько результат статичной позы и мышечного дисбаланса. Если начать с небольших изменений в привычках, тело ответит благодарностью уже через несколько дней», — резюмировала специалист.

Ранее были названы самые популярные причины, почему диеты не работают.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами