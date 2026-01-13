Меладзе спас снеговика в Оренбурге, это попало на видео

Размер шрифта
В Оренбурге водитель экскаватора во время расчистки двора переставил снеговика, чтобы не повредить его. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Он также назвал имя водителя.

«Герой, спасший снеговика в переулке Каширина, найден! Это сотрудник оренбургской компании, которая обслуживает городские магистрали. Имя спасителя – Звиади Меладзе», — сообщил Солнцев.

По его словам, 6 января мужчина, как обычно, вышел в свою дежурную смену. Онне ожидал встретить на своем пути снеговика. Но ломать его попросту стало жалко, ведь его наверняка сделали дети. Мужчина вышел из кабины, поднял снеговика, убрал с дороги и погрозил ему пальцем, чтобы тот не упал. После чего поехал дальше.

До этого в центре Москвы робот-доставщик не уступил дорогу автомобилю Aurus Senat с включенными спецсигналами.

На кадрах видно, что робот-курьер выехал на пешеходный переход на зеленый сигнал светофора сразу после того, как по улице проехал автомобиль ДПС включенными спецсигналами. За полицейской машиной следовал черный Aurus Senat с мигалками, водитель которого остановился и пропустил автоматического доставщика. Затем лимузин продолжил движение.

Ранее робот-доставщик скинул оседлавшего его нетрезвого москвича.
 
