Москвичей предупредили о метели и сильном ветре

В Москве действует желтый уровень погодной опасности из-за метели и сильного ветра. Об этом свидетельствуют данные на сайте российского Гидрометцентра.

Там отметили, что на отдельных участках столичных дорог будет гололедица. А днем в воскресенье, 22 февраля, прогнозируются порывы юго-западного ветра до 17 м/с. В Московской области ожидаются такие же погодные условия.

Об усилении ветра и гололедице Гидрометцентр предупреждал и накануне. Однако прогнозировались порывы ветра только до 15 м/с. Предупреждение о гололедице действует до 21:00 понедельника, 23 февраля.

Желтый уровень погодной опасности также введен в Ярославской, Костромской, Ивановской, Рязанской, Владимирской, Смоленской, Калужской, Тульской, Брянской, Белгородской и Курской областях. В северных областях жителей тоже ждут усиление ветра, снег и местами гололедица, а в южных регионах прогнозируются туман, гололед и налипание мокрого снега.

Ранее москвичам объяснили, почему снег в столице задержится.