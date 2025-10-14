На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подросток сбежал из дома, где мать и отчим держали его привязанным к батарее

В Латвии мать и отчим пытали 13-летнего сына, привязывая к батарее
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В Латвии подросток сбежал от отчима и матери, которые жестоко с ним обращались. Об этом сообщает Delfi.

Пострадавший сбежал из дома в Лиепае еще в конце августа. После этого Госполиция начала расследование и установила, что родители мальчика во время летних каникул регулярно применяли к нему физическое насилие и пытали его, привязывая к батареям отопления.

Кроме того, они не позволяли ребенку соблюдать личную гигиену, лишали его еды, угрожали и избивали. Соседи семьи слышали крики и плач несовершеннолетнего, но не обращались в правоохранительные органы.

В итоге в полицию с заявлением обратился родственник пострадавшего, когда обнаружил у него травмы. Затем мальчика изъяли из семьи, его мать отправили под домашний арест, а отчима — под стражу. Известно, что пара воспитывает еще двух маленьких детей, но данных о причиненном им вреде нет.

Ранее ребенок сбежал из дома после побоев отца и провел на улице три ночи.

