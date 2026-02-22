Размер шрифта
Лайк вместо покаяния: священник высказался о прощении через мессенджеры

Священник Береговой: картинки к Прощеному воскресенью лишены духовной силы
Midjourney/«Газета.Ru»

Картинки и сообщения с просьбой о прощении в мессенджерах не имеют духовной силы, а искренне попросить прощения таким способом невозможно. Об этом РИА Новости заявил руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.

Береговой отметил, что современные средства связи, по его мнению, упростили и обесценили эту традицию. Он заявил, что картинка или текстовое поздравление с просьбой о прощении не обладают духовной значимостью и по сути равнозначны открытке к Новому году или другому празднику.

По словам священника, отправка подобного сообщения не может заменить личного искреннего обращения. Он призвал не превращать традицию в формальность и не рассылать изображения тем, кого человек не обидел или кто его даже не знает.

Прощеное воскресенье завершает Масленицу и предшествует Великому посту. В 2026 году его отмечают 22 февраля, а 23 февраля начинается Великий пост. В этот день православные верующие традиционно просят друг у друга прощения.

Ранее «Газета.Ru» опубликовала коллекции открыток для поздравления с Масленицей 2026, которые легко отправить в мессенджерах.
 
