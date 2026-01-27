Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

В Госдуме призвали начать делать сноски о вреде курения в школьной литературе

Депутат Вассерман: в школьной литературе нужно делать сноски о вреде курения
Lena May/Shutterstock/FOTODOM

В произведениях, которые изучают российские школьники, стоит начать добавлять к фразам о вредных привычках пояснения об их вреде. Об этом «Москве 24» рассказал член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

Депутат выразил уверенность, что вычищать из книг все неприглядные фразы и корректировать программу в школах нет смысла. Он напомнил, что в жизни дети сталкиваются с разными людьми и видят на улице или дома людей с сигаретами. По его мнению, лучше делать в литературе сноски с информацией о том, что курение вызывает серьезные проблемы со здоровьем.

«В приведенном примере я бы написал примерно следующее: «Сиюминутное наслаждение часто оборачивается тяжелыми последствиями в будущем». Дети должны иметь это в виду с раннего детства», – заключил Вассерман.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия») до этого говорил, что инициатива Минпросвещения о досудебной блокировке сайтов с ответами на школьные задания и экзамены является избыточной и может привести к негативным последствиям.

Ранее Милонов выступил против полностью бесплатного проезда для школьников.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!