В Госдуме призвали начать делать сноски о вреде курения в школьной литературе

В произведениях, которые изучают российские школьники, стоит начать добавлять к фразам о вредных привычках пояснения об их вреде. Об этом «Москве 24» рассказал член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

Депутат выразил уверенность, что вычищать из книг все неприглядные фразы и корректировать программу в школах нет смысла. Он напомнил, что в жизни дети сталкиваются с разными людьми и видят на улице или дома людей с сигаретами. По его мнению, лучше делать в литературе сноски с информацией о том, что курение вызывает серьезные проблемы со здоровьем.

«В приведенном примере я бы написал примерно следующее: «Сиюминутное наслаждение часто оборачивается тяжелыми последствиями в будущем». Дети должны иметь это в виду с раннего детства», – заключил Вассерман.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия») до этого говорил, что инициатива Минпросвещения о досудебной блокировке сайтов с ответами на школьные задания и экзамены является избыточной и может привести к негативным последствиям.

Ранее Милонов выступил против полностью бесплатного проезда для школьников.