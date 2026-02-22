Размер шрифта
Россиян предупредили о скрытой опасности еды быстрого приготовления

Врач Андрианова: в одной порции еды быстрого приготовления около 400 калорий
Shutterstock/Studio Romantic

Один из распространенных способов решения проблемы нехватки времени на приготовление еды — замена полноценного приема пищи продуктами быстрого приготовления. Врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Анастасия Андрианова рассказала «Газете.Ru», можно ли употреблять такую еду без риска для здоровья.

«Продукты быстрого приготовления обычно состоят из лапши либо картофеля, высушенных овощей, основы для бульона со специями. В составе последней нередко присутствуют ингредиенты, способные отрицательно повлиять на организм при систематическом потреблении. Содержащиеся там трансжиры и насыщенные жирные кислоты увеличивают риск развития атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе ишемической болезни сердца. Консерванты и фосфатные соединения, входящие в состав, могут быть связаны с повышенным риском заболеваний почек и сердца», — говорит врач.

В составе специй зачастую присутствует и патока — подсластитель, используемый в качестве стабилизатора. Его регулярное включение в рацион способствует нарушению процессов усвоения углеводов организмом, что со временем может стать причиной набора избыточного веса или развития сахарного диабета II типа.

«Продукты быстрого приготовления, как правило, отличаются высокой энергетической ценностью — одна порция обычно содержит около 400 калорий, что составляет примерно 20% ежедневной потребности взрослого человека. Частое питание такой пищей может привести к набору веса. Кроме этого, продукты быстрого приготовления содержат мало клетчатки, необходимой для нормального пищеварения. При ее недостаточном поступлении в организм может возникнуть нарушение работы желудочно-кишечного тракта», — добавляет врач.
В продуктах быстрого приготовления часто в большом количестве присутствует соль. Ее избыточное потребление на регулярной основе может спровоцировать развитие гипертонической болезни и проблем с почками. Суточная норма ее потребления составляет около 5 граммов, что соответствует приблизительно одной чайной ложке.

«Эпизодическое употребление лапши или картошки быстрого приготовления, например, раз в месяц, безопасно для здоровья. Следует избегать частого включения подобной еды в повседневный рацион, так как это может нанести ущерб состоянию организма. Если все-таки пришлось заменить полноценный прием еды лашпой быстрого приготовления, то можно добавить не все содержимое пакетика со специями, а половину или треть. Полезно будет дополнить блюдо белком, например, вареным яйцом, а также продуктами, содержащими клетчатку, допустим, овощами или зелень», — рассказывает врач-гастроэнтеролог.

Хорошей альтернативой для быстрого перекуса может быть бутерброд из цельнозернового хлеба с нежирным сыром и отварной куриной грудкой. Также иногда можно выбрать греческий творог с добавлением ягод или фруктов.

«Чтобы составить план питания следует обратиться к гастроэнтерологу, диетологу очно или онлайн — с помощью телемедицинских сервисов. На основе индивидуальных особенностей организма врач поможет сформировать наиболее подходящее меню», — заключает врач.

Ранее россиянам рассказали о пользе разных видов лапши.
 
