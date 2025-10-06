На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о пользе разных видов лапши

Врач Белоусова: в яичной лапше много белка, а в гречневой нет глютена
true
true
true
close
Chase D'animulls/Shutterstock/FOTODOM

Разные виды лапши обладают своим уникальным питательным составом, который может принести пользу для здоровья. Об этом «Газете.Ru» в День лапши, который отмечается 6 октября, рассказала врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Маргарита Белоусова.

«Так, например, пшеничная лапша из твердых сортов пшеницы — источник сложных углеводов, растительного белка, витаминов группы В, антиоксидантов, клетчатки. Это помогает человеку дольше оставаться сытым, поддерживать работу нервной, иммунной, пищеварительной систем», — объяснила она.

Рисовая лапша также является источником клетчатки, сложных углеводов, но, в отличие от пшеничной, не содержит глютен, поэтому является хорошей альтернативой для людей с целиакией. В составе гречневой лапши тоже нет глютена и, помимо растительных белков и клетчатки, присутствуют железо и кальций.

«Однако важно тщательно проверять состав и обращать внимание на предупреждающую маркировку товара. Например, надпись «может содержать следы глютена» информирует о том, что, хотя в рецептуре этот компонент отсутствует, существует вероятность его попадания из-за использования общего производственного оборудования», — сказала врач.

Употребление цельнозерновой лапши полезно для снижения риска развития хронических заболеваний, таких как ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, за счет высокого содержания клетчатки и других полезных веществ.

Лапша из чечевицы, нута содержит больше белка и пищевых волокон по сравнению с пшеничной, что способствует более длительному насыщению и может быть актуально для тех, кто работает над снижением веса. Гороховая лапша обладает низким гликемическим индексом, что полезно для контроля уровня глюкозы в крови при сахарном диабете. Яичная лапша отличается высоким содержанием белка, что способствует поддержанию мышечной массы.

«Для выбора наиболее полезного продукта следует исходить из индивидуальных особенностей организма и целей. Например, если человек стремится контролировать уровень сахара в крови, то предпочтение стоит отдавать цельнозерновой и гороховой лапше. Для тех, кто хочет повысить содержание белка в рационе питания, могут подойти варианты из нута, гороха, чечевицы, а также яичная лапша. При наличии непереносимости глютена оптимальным выбором будет рисовая или гречневая», — уточнила врач.

Для организации разнообразного и полноценного питания можно использовать разные варианты лапши и применять метод гарвардской тарелки, когда для каждого приема пищи тарелка 22–23 см в диаметре мысленно делится на 4 части, где ½ занимают овощи, зелень, фрукты, ягоды; ¼ — белки, например, нежирные сорта мяса, рыба; еще ¼ — сложные углеводы, например, цельнозерновая лапша. Это значит, что порция лапши может составлять примерно 80–100 грамм в сухом виде или 180–220 грамм в готовом виде.

«Отказываться от употребления этого продукта не стоит, он может быть частью рационального и сбалансированного питания. Однако важно подобрать вариант с учетом индивидуальных особенностей», — резюмировала врач.

Ранее нутрициолог развеял миф о пользе популярных утренних каш.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами