Россиянам рассказали о пользе разных видов лапши

Врач Белоусова: в яичной лапше много белка, а в гречневой нет глютена

Разные виды лапши обладают своим уникальным питательным составом, который может принести пользу для здоровья. Об этом «Газете.Ru» в День лапши, который отмечается 6 октября, рассказала врач-эндокринолог медицинской компании СберЗдоровье Маргарита Белоусова.

«Так, например, пшеничная лапша из твердых сортов пшеницы — источник сложных углеводов, растительного белка, витаминов группы В, антиоксидантов, клетчатки. Это помогает человеку дольше оставаться сытым, поддерживать работу нервной, иммунной, пищеварительной систем», — объяснила она.

Рисовая лапша также является источником клетчатки, сложных углеводов, но, в отличие от пшеничной, не содержит глютен, поэтому является хорошей альтернативой для людей с целиакией. В составе гречневой лапши тоже нет глютена и, помимо растительных белков и клетчатки, присутствуют железо и кальций.

«Однако важно тщательно проверять состав и обращать внимание на предупреждающую маркировку товара. Например, надпись «может содержать следы глютена» информирует о том, что, хотя в рецептуре этот компонент отсутствует, существует вероятность его попадания из-за использования общего производственного оборудования», — сказала врач.

Употребление цельнозерновой лапши полезно для снижения риска развития хронических заболеваний, таких как ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, за счет высокого содержания клетчатки и других полезных веществ.

Лапша из чечевицы, нута содержит больше белка и пищевых волокон по сравнению с пшеничной, что способствует более длительному насыщению и может быть актуально для тех, кто работает над снижением веса. Гороховая лапша обладает низким гликемическим индексом, что полезно для контроля уровня глюкозы в крови при сахарном диабете. Яичная лапша отличается высоким содержанием белка, что способствует поддержанию мышечной массы.

«Для выбора наиболее полезного продукта следует исходить из индивидуальных особенностей организма и целей. Например, если человек стремится контролировать уровень сахара в крови, то предпочтение стоит отдавать цельнозерновой и гороховой лапше. Для тех, кто хочет повысить содержание белка в рационе питания, могут подойти варианты из нута, гороха, чечевицы, а также яичная лапша. При наличии непереносимости глютена оптимальным выбором будет рисовая или гречневая», — уточнила врач.

Для организации разнообразного и полноценного питания можно использовать разные варианты лапши и применять метод гарвардской тарелки, когда для каждого приема пищи тарелка 22–23 см в диаметре мысленно делится на 4 части, где ½ занимают овощи, зелень, фрукты, ягоды; ¼ — белки, например, нежирные сорта мяса, рыба; еще ¼ — сложные углеводы, например, цельнозерновая лапша. Это значит, что порция лапши может составлять примерно 80–100 грамм в сухом виде или 180–220 грамм в готовом виде.

«Отказываться от употребления этого продукта не стоит, он может быть частью рационального и сбалансированного питания. Однако важно подобрать вариант с учетом индивидуальных особенностей», — резюмировала врач.

