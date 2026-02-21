Размер шрифта
Жителей средней полосы России предупредили о грядущем половодье

Синоптик Константинов: интенсивность половодья зависит от дождей и температуры
Shutterstock/sunakri

Половодье в средней полосе России в этом году обязательно будет, заявил старший преподаватель кафедры метеорологии и климатологии географического факультета Московского государственного университета (МГУ) Павел Константинов. Он сделал такой прогноз в ходе беседы с журналистами РИА Новости.

Специалист отметил, что сейчас сложно предсказать интенсивность половодья, которое произойдет в средней полосе России. Она зависит от степени промерзания грунта, наличия дождей в период таяния снега и температуры воздуха.

«Половодье к нам, конечно же, придет <...>. Единственный год, когда можно было сомневаться в этом — это как раз «ковидная весна» 2020 года, когда устойчивого снежного покрова в Москве так и не установилось», — сказал Константинов.

Он добавил, что в ближайшее время Гидрометцентр России должен опубликовать прогнозы на грядущее половодье.

21 февраля главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что высота сугробов в центре Москвы достигла 78 см. Таким образом высота снежного покрова в российской столице превзошла рекордный показатель Санкт-Петербурга, зафиксированный 5 марта 2021 года — он составил 73 см.

Ранее в Москве был побит рекорд высоты сугробов 60-летней давности.
 
