В туристических парках Таиланда произошла вспышка опасной кошачьей чумки

В Таиланде произошла вспышка кошачьего вируса, не выжили 72 тигра в неволе
Partha Sarkar/XinHua/Global Look Press

В Таиланде пытаются остановить вспышку кошачьего вируса, из-за которого не выжили по меньшей мере 72 тигра в туристических парках северной провинции Чиангмай, пишет The Independent.

В статье отмечается, что большинство случаев произошли в частных заповедниках, где посетители могут тесно взаимодействовать с хищниками. По результатам предварительных тестов, у животных была кошачья чумка (кошачий вирус с высокой степенью заразности; характеризуется высокой температурой, поражением желудочно-кишечного тракта, респираторных органов, сердца, общей интоксикацией и обезвоживанием организма; для человека он опасности не представляет).

«Тигры не живут в тесном контакте с людьми. К тому времени, когда мы заметим, что что-то не так, болезнь, возможно, уже развилась», — отметил глава департамента животноводства Таиланда Сомчуан Ратанамунгкланон.

В ведомстве допустили, что у тигров в неволе был ослаблен иммунитет: они спаривались только между собой. Из-за этого их восприимчивость к вирусу могла быть выше, а течение болезни — быстрее.

Власти страны закрыли парки на две недели, ограничили доступ к заповедникам и организовали дезинфекцию вольеров и оборудования. Все выжившие тигры помещены на карантин, говорится в статье.

До этого птичий грипп H5N1 был впервые выявлен у пингвинов Адели на острове Херд — одном из самых удаленных владений Австралии в южной части Индийского океана. Его также обнаружили у морских котиков и папуанских пингвинов. Наличие инфекции подтвердили лабораторные анализы образцов, собранных во время экспедиции Австралийской антарктической программы.

Ранее у лошадей обнаружили неизвестный вирус, заражающий человека.
 
