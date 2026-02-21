Пенсионер поверил в несуществующее уголовное дело и отдал мошенникам 15 млн рублей

Житель Черемхово перевел мошенникам более 15 миллионов рублей, поверив лжесотруднику ФСБ, чтобы не вызвать подозрений у банков, он придумывал легенды о покупке машины и лодки. Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Пенсионеру позвонили в мессенджере якобы из ФСБ и сообщили, что его деньги пытаются похитить и перевести на счета недружественной страны. Затем с ним связались лжесотрудники Росфинмониторинга и банка, пригрозив уголовной ответственностью за пособничество недружественной стране.

Под их руководством мужчина в течение двух недель обналичил в трех банках 15 млн рублей, которые копил всю жизнь. Сотрудникам банка он солгал, что деньги нужны на покупку автомобиля и моторной лодки. Осознав обман, пенсионер обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

