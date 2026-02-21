Размер шрифта
Федор Конюхов рассказал, как ему пришлось собирать мусор в Антарктиде

Федор Конюхов за три месяца собрал 100 кг пластика в Антарктиде
Российский путешественник Федор Конюхов в своем Telegram-канале сообщил, что за несколько месяцев жизни в Антарктиде собрал более 100 килограммов пластика, который океан выбрасывает на берег.

Первая в истории одиночная сезонная станция под его управлением начала работу 21 ноября на острове Смоленск. Путешественник планирует находиться в Антарктиде до середины–конца марта, исследуя загрязнение материка и прибрежных вод микропластиком, а также состояние воздуха.

По словам Конюхова, 21 февраля исполнилось ровно три месяца его пребывания на острове Смоленск в архипелаге Южные Шетландские острова. За это время он собрал более 100 килограммов пластика, который Южный океан выносит на его участок берега. Он отметил, что в начале экспедиции речь шла о микропластике в водах Антарктиды, однако, по его наблюдениям, достаточно просто пройти по берегу, чтобы увидеть масштаб загрязнения.

«Предметы из пластика дрейфуют в водах Южного океана, омывающего Антарктиду, и полуостров собирает весь мусор», — заявил путешественник.

Часть отходов попадает в воду с рыболовецких и круизных судов, часть приносится с континентов и островов, добавил он.

Также Конюхов сообщил, что через место его стоянки на мысе Elephant Point прошла тысяча туристов с разных круизных лайнеров. По его словам, каждое судно высаживает на берег по 100 человек. Он высказал мнение, что на острове следует сделать деревянные настилы, чтобы его не затоптали.

Как рассказал путешественник, среди мусора особенно часто встречаются окурки, которые остаются после высадки туристов. Он отметил, что планирует организовать экологическую экспедицию в следующем сезоне, чтобы пройти по островам и собрать пластиковый мусор.

Ранее Федор Конюхов установил новый рекорд.
 
