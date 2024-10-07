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Мужчина выдумал ограбление, потому что потерял деньги и испугался реакции жены

New Straits Times: малайзиец потерял деньги, испугался реакции жены и выдумал ограбление

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Shutterstock

Житель Малайзии потерял деньги и подал ложное заявление в полицию об ограблении, потому что испугался гнева жены, пишет New Straits Times. Теперь ему грозит тюремный срок.

Как пишут СМИ, 25-летний мужчина был арестован за дачу ложных показаний после того, как обратился в полицию с заявлением об ограблении, якобы совершённом двумя преступниками на мотоциклах. Он утверждал, что на него напали с использованием оружия и похитили деньги, смартфон и три посылки, принадлежащие клиентам.

Однако в ходе расследования выяснилось, что подобного преступления не было. Заявитель признался, что сам потерял деньги и обманул следствие, потому что испугался, что жена будет его ругать за это. Теперь ему грозит тюремный срок, а полицейские еще раз предупредили людей об ответственности за ложную информацию.

Ранее полицейские арестовали мужчину, который шесть лет выдавал себя за прокурор, пилота и инженера, обманывая людей.

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