Мужчина выдумал ограбление, потому что потерял деньги и испугался реакции жены

Житель Малайзии потерял деньги и подал ложное заявление в полицию об ограблении, потому что испугался гнева жены, пишет New Straits Times. Теперь ему грозит тюремный срок.

Как пишут СМИ, 25-летний мужчина был арестован за дачу ложных показаний после того, как обратился в полицию с заявлением об ограблении, якобы совершённом двумя преступниками на мотоциклах. Он утверждал, что на него напали с использованием оружия и похитили деньги, смартфон и три посылки, принадлежащие клиентам.

Однако в ходе расследования выяснилось, что подобного преступления не было. Заявитель признался, что сам потерял деньги и обманул следствие, потому что испугался, что жена будет его ругать за это. Теперь ему грозит тюремный срок, а полицейские еще раз предупредили людей об ответственности за ложную информацию.

Ранее полицейские арестовали мужчину, который шесть лет выдавал себя за прокурор, пилота и инженера, обманывая людей.