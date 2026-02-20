Боец ВСУ под наркотиками надругался над трехлетним внуком сожительницы в Херсоне

В Херсоне украинский военный надругался над малолетним мальчиком и бросил его в мусопропровод. Об этом сообщает «Блокнот Херсон».

Инцидент произошел в ночь на 13 февраля. Предварительно, боец ВСУ, находясь под воздействием наркотиков, надругался над трехлетним внуком проживавшей вместе с ним женщины. Позже он сбросил мальчика в мусоропровод с высоты пятого этажа, чтобы скрыть содеянное.

Однако на следубщий день работник ЖКХ обнаружил ребенка. Мальчик выжил, его доставили в медицинское учреждение — сейчас ему оказывают необходимую помощь. Насильник скрялся, сейчас его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

