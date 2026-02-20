Суд передал в собственность РФ разработчика системы бронирования Leonardo

Никулинский суд Москвы передал государству имущество собственников компании «Сирена-Трэвел», которая является разработчиком крупнейшей в России системы бронирования авиабилетов Leonardo. Об этом рассказал «Интерфаксу» участник процесса.

«Исковые требования генеральной прокуратуры удовлетворены полностью», — сказал источник.

Заседание проходило в закрытом режиме.

8 февраля в правоохранительных органах сообщили, что компания «Сирена-Трэвел», разработчик системы бронирования Leonardo, и АО «ТКП», оператор системы расчетов на авиатранспорте, были приобретены коррупционным путем, а также находятся под криминальным влиянием и иностранным контролем.

Система Leonardo была разработана совместно с госкорпорацией «Ростех» и массово внедрена в 2022-2023 годах в качестве замены зарубежным сервисам Sabre и Amadeus. По данным «Ростеха», систему используют более 60 авиакомпаний.

Ранее в Домодедово рассказали о задержке рейсов из-за сбоя системы Leonardo.