Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

Суд передал в собственность РФ разработчика системы бронирования Leonardo

Суд изъял в пользу государства разработчика системы бронирования Leonardo
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Никулинский суд Москвы передал государству имущество собственников компании «Сирена-Трэвел», которая является разработчиком крупнейшей в России системы бронирования авиабилетов Leonardo. Об этом рассказал «Интерфаксу» участник процесса.

«Исковые требования генеральной прокуратуры удовлетворены полностью», — сказал источник.

Заседание проходило в закрытом режиме.

8 февраля в правоохранительных органах сообщили, что компания «Сирена-Трэвел», разработчик системы бронирования Leonardo, и АО «ТКП», оператор системы расчетов на авиатранспорте, были приобретены коррупционным путем, а также находятся под криминальным влиянием и иностранным контролем.

Система Leonardo была разработана совместно с госкорпорацией «Ростех» и массово внедрена в 2022-2023 годах в качестве замены зарубежным сервисам Sabre и Amadeus. По данным «Ростеха», систему используют более 60 авиакомпаний.

Ранее в Домодедово рассказали о задержке рейсов из-за сбоя системы Leonardo.
 
Теперь вы знаете
Россиянам предрекли отмену удаленки из-за блокировки Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!