Бастрыкин потребовал доклад об инциденте с затонувшим на Байкале УАЗе с туристами

Бастрыкин запросил доклад об инциденте с провалившимся под лед на Байкале УАЗом

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании происшествия с провалившимся под лед на озере Байкал автомобилем с туристами. Об этом ведомство сообщает на канале в мессенджере Max.

Согласно публикации, поручение дано и.о. главы управления СК по Иркутской области Ринату Ямалиеву.

Днем 20 февраля в районе мыса Хобой на острове Ольхон под лед Байкала провалился УАЗ, в котором находились девять человек: восемь туристов и водитель. По данным прокуратуры Иркутской области, спастись удалось только одному человеку. Во время движения автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 м.

Спасатели провели обследование с применением подводной камеры и обнаружили останки семерых человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура начала проверку. Что известно о трагедии и почему машина ушла под лед — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что водитель буханки с туристами из КНР мог работать шаманом.
 
